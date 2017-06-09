Avcı: Kimseden korkumuz yok
Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin heyecanını yaşıyor.
İLK MAÇI 25 TEMMUZ'DA
Başakşehir'in 14 Temmuz'daki kurada Devler Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli olacak. Temsilcimiz ilk karşılaşmasına 25 ya da 26 Temmuz'da çıkacak. Rövanşı 1 ya da 2 Ağustos'ta olacak.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:17
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
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