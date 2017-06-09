 Avcı: Kimseden korkumuz yok – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Avcı: Kimseden korkumuz yok

    Avcı: Kimseden korkumuz yok

    Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren , tarihinde ilk kez 'nde mücadele etmenin heyecanını yaşıyor.

    Teknik direktör ise "Rakiplerimiz kim olursa olsun hiçbirinden çekinmiyoruz" dedi. Başakşehir'in gruplara kalması için geçmesi gereken 2 tur var. 14 Temmuz'da çekilecek kurada 5 takımdan biriyle eşleşecek.

    İLK MAÇI 25 TEMMUZ'DA
    Başakşehir'in 14 Temmuz'daki kurada Devler Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli olacak. Temsilcimiz ilk karşılaşmasına 25 ya da 26 Temmuz'da çıkacak. Rövanşı 1 ya da 2 Ağustos'ta olacak.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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