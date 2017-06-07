Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Üç sezondur turuncu-lacivertli formayı giyen Yalçın'ın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir ile bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıktı ve 3 gol attı.



YALÇIN AYHAN'DAN AÇIKLAMA



Başakşehir'den ayrılan Yalçın Ayhan, takımdan başka hedeflerden doğrultusunda gittiğini belirterek, "Zor da olsa beni kırmayarak kabul eden, başkanım Sayın Göksel Gümüşdağ ve hocam Sayın Abdullah Avcı'ya gösterdikleri anlayış ve hoşgörü için teşekkür ederim" dedi.



35 yaşında oyuncu turuncu-lacivertliler ile ayrılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ayhan, "3 yıl boyunca formasını onurla taşıdığım Başakşehir kulübünden, yeni bir hedef, yeni bir heyecan arzusu ile ayrılık isteğimi, zor da olsa beni kırmayarak kabul eden, başkanım Sayın Göksel Gümüşdağ ve hocam Sayın Abdullah Avcı'ya gösterdikleri anlayış ve hoşgörü için teşekkür ederim. Tüm Başakşehir kulübü camiasına ve takım arkadaşlarıma 2017-2018 sezonunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.