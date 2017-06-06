Chedjou’dan 2+1 yıllık imza

Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir, Chedjou ile sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Galatasaray'la 20 maça çıkan Chedjou, 1 gol ve 1 asist yaparken 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak olan Başakşehir, 8 Temmuz'da Slovenya'da kampa girecek. 20 Temmuz'da yurda dönecek.