 Chedjou’dan 2+1 yıllık imza – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    ’dan 2+1 yıllık imza

    Chedjou’dan 2+1 yıllık imza
    Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir, Chedjou ile sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Galatasaray'la 20 maça çıkan Chedjou, 1 gol ve 1 asist yaparken 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak olan Başakşehir, 8 Temmuz'da Slovenya'da kampa girecek. 20 Temmuz'da yurda dönecek.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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