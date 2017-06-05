Chedjou, Medipol Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Galatasaraylı Chedjou ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Deneyimli savunmacı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Başakşehirli yapacak sözleşmeyi imzalayacak.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:28
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 40
Yorum
marasli mou ancelotti dünya devleri geri pas sok presle oynuyorda onlari kabul ediyorsanizda hatta kupa aldigini kutluyonuzda aykut yapinca kötümü
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 67
Yorum
1905 gs şu ramazan ayında orucumu zorla bozduracaklar ya sinirden konuşamıyorum zaten nedir bu rezillik ribery1,telles 2,emre 3,bruma 4,sinan 5, !!
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 40
Yorum
kartalpençesi Savaşan takım diye başlarsınız, 3. hafta hepiniz sıvışırsınız. Aykut hoca sorumlu olur, aziz başkan koltuğunda kalır.Acılar dinmez
Chedjou, Medipol Başakşehir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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