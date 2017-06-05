 Chedjou, Medipol Başakşehir'de – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Chedjou, Medipol Başakşehir'de

    Chedjou, Medipol Başakşehir'de

    Medipol Başakşehir, Galatasaraylı Chedjou ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

    2013-2014 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Aurelien Chedjou, yapılan uzun görüşmelerin ardından Medipol Başakşehir ile 2+1 yıllığına anlaştı. Sarıkırmızılılardan 2.2 milyon Euro alan Kamerunlu defans oyuncusu Başakşehir'de yıllık 800 bin Euro kazanacak. Chedjou, Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı son maçta kadroya alınmamış ve İstanbul'da bırakılmıştı.

    Deneyimli savunmacı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Başakşehirli yapacak sözleşmeyi imzalayacak.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:28
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