 Başakşehir'in muhtemel rakipleri netleşti – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Başakşehir'in muhtemel rakipleri netleşti

    Başakşehir'in muhtemel rakipleri netleşti

    Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kuraları 14 Temmuz'da çekilecek. Kura çekimine seri başı olarak katılamayacak Başakşehir'in muhtemel rakipleri netleşti.

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda, 73 puanla tarihinin en yüksek puanını toplayarak ligi 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazandı.

    İlk maçını 25-26 Temmuz'da, rövanşı da 1-2 Ağustos'ta oynayacak İstanbul ekibi bu turu geçmesi durumunda gruplara kalmak için Play-Off turuna yükselecek. Rakipler şöyle:

    Ajax (Hollanda)
    Club Brugge (Belçika)
    CSKA Moskova (Rusya)
    Dinamo Kiev (Ukrayna)
    Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:29
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