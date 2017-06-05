Başakşehir'in muhtemel rakipleri netleşti
Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kuraları 14 Temmuz'da çekilecek. Kura çekimine seri başı olarak katılamayacak Başakşehir'in muhtemel rakipleri netleşti.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda, 73 puanla tarihinin en yüksek puanını toplayarak ligi 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazandı.
İlk maçını 25-26 Temmuz'da, rövanşı da 1-2 Ağustos'ta oynayacak İstanbul ekibi bu turu geçmesi durumunda gruplara kalmak için Play-Off turuna yükselecek. Rakipler şöyle:
Ajax (Hollanda)
Club Brugge (Belçika)
CSKA Moskova (Rusya)
Dinamo Kiev (Ukrayna)
Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:29
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4x4'lük şampiyon
Toplam 9
Yorum
hala hakem hala hakem diyenlerin aklına şaşıyorum. fener maçında verilmeyen penaltımız, emnikenin fabriye faulü sonrası yediğimiz gol.
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Kucka seferi
Toplam 20
Yorum
yok boyle bir dunya ts baskalarini suclayacaksin sonrada komsunu iyi mucadele etmeyip cekistigi 2takima evinde yenilip kume dusureceksin.sonrada adalet diyeceksin
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Chedjou, Medipol Başakşehir'de
Toplam 11
Yorum
karadeniz81 işte gerçek değeri 800000 euro bizdekiler para verirken iyi düşünsün.sabri gitsiin hakanda semihte
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