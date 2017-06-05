Başakşehir, Galatasaraylı oyuncuyla anlaştı!

Medipol Başakşehir, Galatasaraylı Chedjou ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray ile yollarını ayıran deneyimli savunmacı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Başakşehirli yapacak sözleşmeyi imzalayacak.