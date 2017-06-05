 Başakşehir, Galatasaraylı oyuncuyla anlaştı! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Başakşehir, Galatasaraylı oyuncuyla anlaştı!

    Başakşehir, Galatasaraylı oyuncuyla anlaştı!

    Medipol Başakşehir, Galatasaraylı Chedjou ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

    Galatasaray ile yollarını ayıran deneyimli savunmacı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Başakşehirli yapacak sözleşmeyi imzalayacak.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:43
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