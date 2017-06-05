Başakşehir, Galatasaraylı oyuncuyla anlaştı!
Medipol Başakşehir, Galatasaraylı Chedjou ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:43
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Süper Göztepe!
Toplam 21
Yorum
hilmi gül sahaya atılan yabancı maddeler maça gölge düşürdü hakem tribünü boşaltmadı federasyon sınıfta kaldı mücadeleden dolayı iki takımıda kutluyor
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 14
Yorum
özfb hoşgeldin.artık senin yerin kalbimiz dik duruşlu adam mehmet ekici.....
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Süper Göztepe!
Toplam 21
Yorum
eRol GÖZTEPE süper lig de kalıcı ve başarılı olması dileklerimle. İZMİR e yakışan da budur.
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