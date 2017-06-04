Başakşehir’den 3 puanlı veda

Sezona damga vuran İstanbul temsilcisi, Kayserispor karşısında da bilindik resitallerinden birini sundu. 70. dakikada Bekir İrtegün’ün golüyle rakibini devirip ligi 73 puanla kapattı

Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Başakşehir, konuk olduğu Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Ligde son iki haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde olan Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol 70. dakikada Bekir İrtegün'den geldi. Medipol Başakşehir, bu skorun ardından puanını 73'e çıkardı ve ligi 21 galibiyet, 3 yenilgi ile 2. bitirdi. Kayserispor ise 10 galibiyet, 16 mağlubiyetle 38 puan topladı ve ligi 14. sırada bitirdi. Takımının bu sezon mükemmel bir grafik çizdiğini belirten teknik direktör Abdullah Avcı, "Bütün oyuncularımla gurur duydum. Camiamıza süper bir sezon yaşattık" açıklamasını yaptı.