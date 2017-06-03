 Başakşehir Kayseri'yi geçmesini bildi – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Başakşehir Kayseri'yi geçmesini bildi

    Başakşehir Kayseri'yi geçmesini bildi

    Spor Toto Süper Ligi'nin 34. ve son hafta maçında Başakşehir, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda konuk olduğu Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

    Ligde son iki haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde olan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol 70. dakikada Bekir İrtegün'den geldi.

    Medipol Başakşehir, bu skorun ardından puanını 73'e çıkardı ve ligi 21 galibiyet, 3 yenilgi ile 2. bitirdi.

    Kayserispor ise 10 galibiyet, 16 mağlubiyetle 38 puan topladı ve ligi 14. sırada bitirdi.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:18
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