Başakşehir Kayseri'yi geçmesini bildi
Spor Toto Süper Ligi'nin 34. ve son hafta maçında Başakşehir, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda konuk olduğu Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Ligde son iki haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde olan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol 70. dakikada Bekir İrtegün'den geldi.
Medipol Başakşehir, bu skorun ardından puanını 73'e çıkardı ve ligi 21 galibiyet, 3 yenilgi ile 2. bitirdi.
Kayserispor ise 10 galibiyet, 16 mağlubiyetle 38 puan topladı ve ligi 14. sırada bitirdi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:18
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 15
Yorum
Gs Kayserili stoper Mabiala boyu 1.89 her maç bize kafayla gol atıyor.Sözleşmesi bitmiş..Bari bedavaya onu alın.500 bin fazla maaş vermeyin
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
kadonaliz kadroyu aykut kurmuştur kesin koşun yeterki koşun tesadüf bi golle galip geliriz belki felsefi ile dünya futboluna hakim arkadaş nasıl olsa
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli Golüde advocat atar artık
Başakşehir Kayseri'yi geçmesini bildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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