Başakşehir Kayseri'yi geçmesini bildi

Ligde son iki haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde olan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol 70. dakikada Bekir İrtegün'den geldi.



Medipol Başakşehir, bu skorun ardından puanını 73'e çıkardı ve ligi 21 galibiyet, 3 yenilgi ile 2. bitirdi.



Kayserispor ise 10 galibiyet, 16 mağlubiyetle 38 puan topladı ve ligi 14. sırada bitirdi.