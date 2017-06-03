Avcı'dan 2.lik yorumu

Ligin son haftasında deplasmanda Kayserispor'u 1-0 eden Medipol Başakşehir, sezonu 3 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçta topa sahip olduklarını ve her iki yarıda da pozisyona girdiklerini belirterek, "Bugün iki takımın da hedefi yok, alanları biraz geniş. Çok topa sahip olduk, her iki yarıda da pozisyonumuz var. Bizim için önemli olan kapanışı doğru yapmaktı. Kazandık, onun için de oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"İstediğimiz şeyleri alamadık ama saygı görüyoruz"

Sezon değerlendirmesinde bulunan Avcı, "Bizim için son 3 senede 2 Avrupa kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 kupa finali ve bununla beraber puan ortalamasının da yükseldiği bugün 3 senedir ligin en az gol yiyen takımıyız. 17 takımı yendik, 16 maç gol yemeden bitirdik. Gol sayımız çok fazla. Bugün ligi senelerdir domine eden takımlar şampiyon olamadıklarında bu puanı yakalayamamışlardı. Bu bizim için son derece değerli. Çok istediğimiz şeyleri alamadık ama harika bir sezon geçirdik ve saygı görüyoruz. Onun için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

