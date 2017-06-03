Avcı'dan 2.lik yorumu
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kayserispor’u mağlup ederek sezonun 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Tekni Direktör Abdullah Avcı, "İstediğimiz şeyleri alamadık ama saygı görüyoruz" dedi.
Ligin son haftasında deplasmanda Kayserispor'u 1-0 eden Medipol Başakşehir, sezonu 3 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçta topa sahip olduklarını ve her iki yarıda da pozisyona girdiklerini belirterek, "Bugün iki takımın da hedefi yok, alanları biraz geniş. Çok topa sahip olduk, her iki yarıda da pozisyonumuz var. Bizim için önemli olan kapanışı doğru yapmaktı. Kazandık, onun için de oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"İstediğimiz şeyleri alamadık ama saygı görüyoruz"
Sezon değerlendirmesinde bulunan Avcı, "Bizim için son 3 senede 2 Avrupa kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 kupa finali ve bununla beraber puan ortalamasının da yükseldiği bugün 3 senedir ligin en az gol yiyen takımıyız. 17 takımı yendik, 16 maç gol yemeden bitirdik. Gol sayımız çok fazla. Bugün ligi senelerdir domine eden takımlar şampiyon olamadıklarında bu puanı yakalayamamışlardı. Bu bizim için son derece değerli. Çok istediğimiz şeyleri alamadık ama harika bir sezon geçirdik ve saygı görüyoruz. Onun için herkese teşekkür ediyorum" dedi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:29
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Galatasaray'da yaprak dökümü
Toplam 1
Yorum
metinn 2 senedir yatarak parayi cukka ediyor isede enaz sabri kadar cehdjo kadar semih kadar hakan balta kadar hatta daha fazlada katki yapmsitir.
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Aziz Yıldırım: Pazartesi günü açıklayacağız
Toplam 8
Yorum
fb aykut - aziz yönetimi başarı getirebilir, ama aykut - ali koç yönetimi daha büyük başarılar getirecektir.
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 1
Yorum
Bence Ben Arena Isimini Daha Fazla Begeniyordum
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