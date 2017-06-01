Lille'den Cengiz'e kanca
Fransa basınında yer alan haberlere göre Lille, Başakşehirli Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı.
Medipol Başakşehir'de bu sezon 31 maçta 7 gol ve 5 asist üreten Cengiz Ünder için 8-9 Milyon Euro teklife hazırlanıldığı belirtilen haberlerde saldırgan bir profile sahip olan ve agresif futbol oynatan Marcelo Bielsa'nın 19 yaşındaki Cengiz Ünder'i ısrarla istediği yazıldı. football365.fr'deki habere göre Tottenham'ın da bu oyuncuyu istediğinin Türk basınındaki kaynaklardan öğrenildiğine dikkat çekildi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:33
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
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ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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