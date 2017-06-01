 Devler onu istiyor – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Devler onu istiyor

    Devler onu istiyor

    Başakşehir'in genç yıldızı 'e 3 Avrupa devi talip oldu.

    Bu sezon futboluyla adından söz ettiren 19 yaşındaki futbolcu için Manchester United, Tottenham ve Lille'nin teklif yaptığı iddia edildi. Başakşehir ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz için Lille'nin 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, İstanbul ekibinin ise teklifi düşünmeden reddetiği öğrenildi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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