Devler onu istiyor

Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'e 3 Avrupa devi talip oldu.

Bu sezon futboluyla adından söz ettiren 19 yaşındaki futbolcu için Manchester United, Tottenham ve Lille'nin teklif yaptığı iddia edildi. Başakşehir ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz için Lille'nin 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, İstanbul ekibinin ise teklifi düşünmeden reddetiği öğrenildi.