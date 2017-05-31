 Lille'den Cengiz'e kanca – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Lille'den Cengiz'e kanca

    Lille'den Cengiz'e kanca

    Fransa basınında yer alan haberlere göre Lille, Başakşehirli Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı.

    Medipol Başakşehir'de bu sezon 31 maçta 7 gol ve 5 asist üreten Cengiz Ünder için 8-9 Milyon Euro teklife hazırlanıldığı belirtilen haberlerde saldırgan bir profile sahip olan ve agresif futbol oynatan Marcelo Bielsa'nın 19 yaşındaki Cengiz Ünder'i ısrarla istediği yazıldı. football365.fr'deki habere göre Tottenham'ın da bu oyuncuyu istediğinin Türk basınındaki kaynaklardan öğrenildiğine dikkat çekildi.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:21
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