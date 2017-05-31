Lille'den Cengiz'e kanca
Fransa basınında yer alan haberlere göre Lille, Başakşehirli Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı.
Medipol Başakşehir'de bu sezon 31 maçta 7 gol ve 5 asist üreten Cengiz Ünder için 8-9 Milyon Euro teklife hazırlanıldığı belirtilen haberlerde saldırgan bir profile sahip olan ve agresif futbol oynatan Marcelo Bielsa'nın 19 yaşındaki Cengiz Ünder'i ısrarla istediği yazıldı. football365.fr'deki habere göre Tottenham'ın da bu oyuncuyu istediğinin Türk basınındaki kaynaklardan öğrenildiğine dikkat çekildi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:21
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"Lens bize gelmek istiyor"
Toplam 25
Yorum
FenerAdamın FB ve Gs kötü olduğu için meydan size kaldı değil mi seneye de görürsünüz şampiyonluğu bi tarafınız çok kalktı sizin..
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Trabzonspor taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
mustafa adrian geri alınsın
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"Lens bize gelmek istiyor"
Toplam 25
Yorum
forever1903 q7, babel, töre ve caner olacak kanatlarda, bizde ancak yedek kalir, parayi daha önemli yerlere harcamaliyiz
Lille'den Cengiz'e kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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