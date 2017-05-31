 Başakşehir tribününde kavga! – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir tribününde kavga!

    Başakşehir tribününde kavga!

    Ziraat Türkiye Kupası öncesinde taraftarı tribünde birbirine girdi.

    Bu yıl 55'inci kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde ile Atiker konyaspor karşı karşıya geliyor.

    Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Medipol Başakşehir taraftarı kendi arasında kavga etti. Maçın başlamasına yarım saat kala, kale arkasında bulunan İstanbul temsilcisinin taraftarı, önce sözlü tartışmaya girdi.

    Ardından tribünler birbirine su şişesi, çakmak, bozuk para gibi maddeler atarken çevik kuvvet ekipleri alt tribünleri boşalttı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir tribününde kavga! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.