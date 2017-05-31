Başakşehir tribününde kavga!
Ziraat Türkiye Kupası öncesinde Medipol Başakşehir taraftarı tribünde birbirine girdi.
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Medipol Başakşehir taraftarı kendi arasında kavga etti. Maçın başlamasına yarım saat kala, kale arkasında bulunan İstanbul temsilcisinin taraftarı, önce sözlü tartışmaya girdi.
Ardından tribünler birbirine su şişesi, çakmak, bozuk para gibi maddeler atarken çevik kuvvet ekipleri alt tribünleri boşalttı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:30
-
"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
Erkan ALLAH akıl fikir versin sana Fenerli bey... Önce geçmişteki şaibeli şampiyonluklarınıza bakın siz... Aynaya bakmalı insan...
-
"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
şampiyon ya iki sene üst üste şampiyon olunca şu fenerliler gene türemmiş bizi takip etmeye daha çok devam edersiniz yazık la size :)
-
Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 6
Yorum
... Gelmesin olm ne isi var!..gitsin soygun kupasiyla oynasin:))
Başakşehir tribününde kavga! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.