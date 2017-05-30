Türkiye Kupası finalinde rakip Konyaspor
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atiker Konyaspor ile karşılacak.
Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
- Doka cezalı
Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Doka, final maçında görev yapamayacak.
Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adanaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gördüğü için bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.
Turuncu-lacivertli takımda ameliyat olarak sezonu kapatan Mehmet Batdal ve tedavisi süren Egemen Korkmaz da forma giyemeyecek.
- Maça ilgi büyük
Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak final mücadelesine taraftarların ilgisi büyük oldu.
Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:15
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Fikret Orman 'Lens transferini' açıkladı
Toplam 6
Yorum
HAHUHA YA BAŞKAN YAPMA ŞUNU ARTIK HER TRANSFERDE ISRARCI DEILIM DIOSUN.ETOYADA AYNISNI DEMİŞTN.BIRAK BU İŞLERİ.MESSİ TRANSFERNDE ISRARCISIN GALIBA
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Khacheridi tamam
Toplam 12
Yorum
xxx Transfer markette bonservisi 7.5 milyon euro yazıyor..Uzun boyu avantaj..Yanında deneyar la iş yaparlar kanaatindeyim..Semih artık gitmeli..
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Alo...ben Bruma gelin beni alın!
Toplam 18
Yorum
hhh sneijder bruma olmazsa ilk 10 ar giremezdik futbol cahili insanların yorumları beni sadece güldürüyor verin yıllık 2,5 uzatın sakın satmayın
Türkiye Kupası finalinde rakip Konyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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