Türkiye Kupası finalinde rakip Konyaspor

Spor Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyen turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihinin en başarılı sezonunu kupa ile tamamlamak istiyor.

Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

- Doka cezalı



Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Doka, final maçında görev yapamayacak.

Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adanaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gördüğü için bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli takımda ameliyat olarak sezonu kapatan Mehmet Batdal ve tedavisi süren Egemen Korkmaz da forma giyemeyecek.

- Maça ilgi büyük

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak final mücadelesine taraftarların ilgisi büyük oldu.

Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendi.