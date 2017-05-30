Başakşehir tarih yazdı
Kuralar 14 Temmuz'da
Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İlk maçların 25-26 Temmuz'da oynanacağı bu turda, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak. Grupların kura çekimi ise 24 Ağustos'ta gerçekleşecek.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:36
-
Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
-
Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
-
Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
Başakşehir tarih yazdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.