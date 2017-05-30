Başakşehir tarih yazdı

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını 33. haftaya kadar sürdüren Başakşehir, ikinci sırada tamamlamayı daha önce garantilediği ligde tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. İstanbul ekibi ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını da yakalamış oldu.



Kuralar 14 Temmuz'da

Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İlk maçların 25-26 Temmuz'da oynanacağı bu turda, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak. Grupların kura çekimi ise 24 Ağustos'ta gerçekleşecek.