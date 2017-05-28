Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme!
Adanaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir, Twitter'dan rakibi Beşiktaş'a mesaj gönderdi.
"Şampiyon; kendi kutlamanı kendin yap istedik" şeklindeki paylaşımla Beşiktaş'a yarışın sürdüğü mesajını eğlenceli bir şekilde yollayan Başakşehir, Adanaspor'u da tebrik etti. Medipol Başakşehir, "Mücadelenizden dolayı tebrik ediyoruz. En kısa zamanda Süper Lig'e dönmenizi bekliyoruz" 'tweet'iyle konuğunu kutladı.
Daha önce de buna benzer mesajlarla sosyal medyayı çok iyi kullandığını gösteren lacivert-turunculular, Adanaspor'a kaybetseydi; Beşiktaş, Gaziantepspor maçını oynamadan şampiyonluğunu ilan edecekti.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:52
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