Başakşehir pes etmedi

Küme düşen rakibi karşısında 10 kişi kalan ve zor anlar yaşayan Bozbaykuşlar, Napoleoni’nin 90+2’de attığı golle 3 puana uzandı.

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Medipol Başakşehir, evinde Adanaspor'u 2-1 yenerek iddiasını sürdürdü. Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen rakibi karşısında zor anlar yaşayan Bozbaykuşlar, Doka'nın golüyle öne geçti. Adanaspor, Cem Özdemir'in golüyle ilk yarıyı 1-1 barebere bitirdi. Başakşehirli Doka, 36. dakikada hakemin faul düdüğü sonrası söylediği söz nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu pozisyonda yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu da itirazları nedeniyle sarı kart gördü, gergin anlar yaşandı. İkinci yarıda eksik rakibi karşısında fırsatları değerlendiremeyen Adanaspor, 90+2'de Napoleoni'nin golüyle yıkıldı. Başakşehir bu galibiyetle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.



'DEĞERLİ BİR GALİBİYET'

Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "22 maçtır evimizde yenilmiyoruz. Kazanırız, kaybederiz önemli değil. Kaybedersek Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Önümüzde kupa var. Çok emek harcadık" dedi.