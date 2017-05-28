Başakşehir pes etmedi
Küme düşen rakibi karşısında 10 kişi kalan ve zor anlar yaşayan Bozbaykuşlar, Napoleoni’nin 90+2’de attığı golle 3 puana uzandı.
'DEĞERLİ BİR GALİBİYET'
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "22 maçtır evimizde yenilmiyoruz. Kazanırız, kaybederiz önemli değil. Kaybedersek Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Önümüzde kupa var. Çok emek harcadık" dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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