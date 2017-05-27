 Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme! – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    'den 'a gönderme!

    Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme!

    Adanaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren , Twitter'dan rakibi 'a mesaj gönderdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u, ilk yarıda 10 kişi kalmasına rağmen son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden , resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla şampiyonluk yarışındaki rakibi 'a mesaj gönderdi.



    "Şampiyon; kendi kutlamanı kendin yap istedik" şeklindeki paylaşımla Beşiktaş'a yarışın sürdüğü mesajını eğlenceli bir şekilde yollayan Başakşehir, Adanaspor'u da tebrik etti. Medipol Başakşehir, "Mücadelenizden dolayı tebrik ediyoruz. En kısa zamanda Süper Lig'e dönmenizi bekliyoruz" 'tweet'iyle konuğunu kutladı.

    Daha önce de buna benzer mesajlarla sosyal medyayı çok iyi kullandığını gösteren lacivert-turunculular, Adanaspor'a kaybetseydi; Beşiktaş, Gaziantepspor maçını oynamadan şampiyonluğunu ilan edecekti.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:14
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