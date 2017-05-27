Emre çılgına döndü!
Başakşehir - Adanaspor maçında Başakşehir oyuncusu Doka dakika 36'da kırmızı kart gördü. Doka'nın kırmızı kart görmesinin ardından Emre Belözoğlu yedek kulübesinde adeta çılgına döndü.
Pozisyon sonrasında Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Emre kart sonrası adeta çılgına döndü ve sahaya girmek istedi. Arkadaşları Emre'yi zor sakinleştirdi.
Maçın devre arasında da Emre Belözoğlu hakemlerin yanına gitmek istedi. Arkadaşlarının tutamadığı Emre Belözoğlu'nu Abdullah Avcı sakinleştirebildi.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:03
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