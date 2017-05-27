 Emre çılgına döndü! – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Emre çılgına döndü!

    Emre çılgına döndü!

    Başakşehir - Adanaspor maçında Başakşehir oyuncusu Doka dakika 36'da kırmızı kart gördü. Doka'nın kırmızı kart görmesinin ardından Emre Belözoğlu yedek kulübesinde adeta çılgına döndü.

    Pozisyon sonrasında Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Emre kart sonrası adeta çılgına döndü ve sahaya girmek istedi. Arkadaşları Emre'yi zor sakinleştirdi.

    Maçın devre arasında da Emre Belözoğlu hakemlerin yanına gitmek istedi. Arkadaşlarının tutamadığı Emre Belözoğlu'nu Abdullah Avcı sakinleştirebildi.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre çılgına döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.