Başakşehir son dakikada güldü!

Medipol Başakşehir, 12. Dakikada Doka Madureira'nın golüyle öne geçti. Sağ kanattan Uğur Uçar'ın ortasında seken topu ceza alanı hemen içinde göğüsüyle kontrol eden Doka Madureira sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Goran Karacic'in sağından filelerle buluşturdu.

Adanaspor, Cem Özdemir'in golüyle maçta eşitliği sağladı. 30. Dakikada Vinicius'un pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Cem Özdemir sağ ayağıyla çok sert vurdu. Kaleci Ufuk Ceylan, üzerine gelen topu istediği gibi çelemedi ve top ağlarla buluştu.

36. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Topu eliyle oynadıktan sonra hakeme yaptığı sözlü itiraz sebebiyle Doka Madureira kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Bu pozisyonun hemen ardından hakeme itirazda bulunan Emre Belözoğlu hakem Halis Özkahya'dan sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

78. dakikada Mustafa Pektemek'in ceza yayı gerisinden çektiği sert şutta kaleci Goran Karacic tek eliyle topu harika çıkardı.

86. dakikada Cem Özdemir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ahmet Dereli kafayla topu ağlara gönderdi ancak öncesinde rakibi Joseph Attamah'a faul yaptı.

90+2. Dakikada Stefano Napoleoni'nin golüyle 2-1 öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Stefano Napoleoni vuruş açısını yakaladıktan sonra sağ ayağıyla mükemmel bir şut çıkardı ve kaleci Goran Karacic'nin uzanamayacağı köşeden topu filelerle buluşturdu.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Puanını 70'e yükselten turuncu-lacivertliler, bir maçı eksik Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Siyah-beyazlılar, yarın Gaziantepspor'u deplasmanda mağlup ederse 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etmiş olacak.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor ise bu sezon ligdeki 20. yenilgisini aldı ve 25 puan ile son sırada kaldı.

- Napoleoni son dakikada yine attı

Turuncu-lacivertli takımın İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, 90+2. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon ligdeki 4. golünü atan Napoleoni, 3 hafta önceki Antalyaspor maçında da 89. dakikada fileleri havalandırarak takımına 3 puanı kazandırmıştı.

- Devre arasında gerginlik

Medipol Başakşehir ile Adanaspor arasında oynanan mücadelenin devre arasında gerginlik yaşandı.

Doka'nın kırmızı kartı sonrasında, yedek kulübesinde itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gören Emre Belözoğlu, ilk yarının bitiş düdüğü ile birlikte sahaya girdi ve hakem Halis Özkahya'nın yanına gitmek istedi.

Araya giren teknik direktör Abdullah Avcı ve teknik heyet Emre'yi güçlükle sakinleştirdi ve soyunma odasına götürdü.

- Doka final maçında yok

Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Doka, Ziraat Türkiye Kupası finalinde forma giyemeyecek.

Cezalı duruma düşen Brezilyalı oyuncu, turuncu-lacivertli takımın 31 Mayıs Çarşamba günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı final maçında görev alamayacak.

- Samuel Holmen cezalı

Turuncu-lacivertli takımda, bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Samuel Holmen, Adanaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsveçli oyuncu, takımının ligin son haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.