Avcı'dan son dakika galibiyeti yorumu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.



Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyun istediğimiz gibi başladı. Topa sahip olduk, pas trafiği iyiydi. Golü bulduk. Rakibin attığı gol, sonrasında gördüğümüz kırmızı karttan sonra 60-65 dakika öyle oynamak kolay değil. Ligde 33 haftaya baktığımızda 1 ile 2. sıra arasında olmak, şampiyon yarışı içinde olmak önemli. Değerli bir galibiyet aldık. Ligde bu sezon 17 takımı da yendik. 22 maçtır evimizde yenilmiyoruz. Kazanırız, kaybederiz önemli değil. Kaybedersek Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Önümüzde kupa var. Çok emek harcadık. Kupada sonuna kadar geldik. Umarım Konyaspor karışında istediğimiz sonucu alırız" şeklinde konuştu.