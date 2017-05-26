Başakşehir'in konuğu Adanaspor

Haftaya Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giren turuncu-lacivertli ekip, Adanaspor'u mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Adanaspor'un ise ligden düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşmişti.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Bekir İrtegün cezalı

Medipol Başakşehir'de Bekir İrtegün, sarı kart cezalısı olduğu için Adanaspor karşısında takımındaki yerini alamayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Bekir'in yerine, kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen Yalçın Ayhan'a şans vermesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Alparslan Erdem ve Samuel Holmen ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu 3 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve sezonun son hafta mücadelesi olan Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.