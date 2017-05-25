Emre Belözoğlu Jandarma'da ifade veriyor
Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı operasyon genişlerken, Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun ifade verdiği ortaya çıktı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlatılan operasyon genişletildi. Komutanlık yurda kaçak yollarla sokulan lüks araçları satın alan kişilerin tek tek ifadesine başvuruyor.
EMRE BELÖZOĞLU İFADE VERİYOR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ünlü futbolcu Emre Belözoğlu'nun ifadesinin alındığı öğrenildi. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine davet edilen Belözoğlu, öğlen saatlerinde geldiği Jandarma'da ifade veriyor.
VOLKAN ŞEN VE TAYFUR HAVUTÇU DA İFADEYE ÇAĞRILDI
İlerleyen saatlerde ise ünlü teknik direktör Tayfur Havutçu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in de ifade vereceği belirtildi. Bu kişilerin yurda sokulan kaçak araçlardan temin ettikleri, sonradan elden çıkardıkları iddia edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge ve kaçak yollarla yurda lüks araç sokan bir çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında şüpheli olarak Fenerbahçeli Ozan Tufan gözaltına alınmıştı. Ünlü futbolcu ifadesi ardından serbest bırakılmıştı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:24
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Yusuf Erdoğan yol ayrımında...
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ts61 güle güle:))))
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Defoe feshetti gözler Lens’te
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diyarbakır1903 BJK'ye yaw koçum. Seneye ŞL en az çeyrek final şansını yakala
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Güzel günler görecegiz Güneş’li günler
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ŞAMPİYONLUK SONRASI ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILARAK TAKIMIN BAŞINA RIZA GETİRİLMELİ VE ÖMÜR BOYU TEKNİK SORUMLU OLARAK KALMALIDIR.
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