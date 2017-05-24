 Cengiz ve Enes’e Lille talip – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Cengiz ve Enes’e talip

    Cengiz ve Enes’e Lille talip

    Gelecek sezon Fransa'da 'i çalıştıracak Arjantinli Marcelo Bielsa, listesini yönetime sundu.

    L'Equipe Gazetesi, Bielsa'nın listesinde iki de Türk futbolcunun bulunduğunu öne sürdü. Bielsa'nın bonservisi M.City'deki ve Hollanda'da Twente'de 18 golle dikkat çeken ile M.Başakşehir'in parlayan yıldızı 'i istediği iddia edildi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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