 Saygıyı hak ediyoruz – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Saygıyı hak ediyoruz

    Saygıyı hak ediyoruz

    Avcı: Şampiyonlar Ligi garanti, Türkiye Kupası’nın finali de garanti. Benim oyuncularım alkışı hak ediyor.

    Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, sezonu en az bir kupa ile bitirmek istediklerini söyledi. "Bizim için bardağın çok dolu tarafı var. Trabzonspor ligin en fazla faul yapan takımı. Bu baskıya cevap veremedik. Sahada Trabzonspor gibi büyük bir kulübe karşı duruşunu gösteren bir takım vardı" diyen Avcı şöyle devam etti: Şampiyonlar Ligi garanti, kupa finali garanti. Benim oyuncularım alkışı hak ediyor. Bunun karşılığında bir kupa ile taçlandıracağız.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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