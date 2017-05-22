Başakşehir'in kanat oyuncusu Visca, puan kaybetmelerine rağmen mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi. Visca, "Önümüzde iki maçımız daha var. Ligi en iyi sonuçla bitirmek istiyoruz. Pes etmeyeceğiz. Maç maç gideceğiz" ifadelerini kullandı



Artık bekleyeceğiz!

Başakşehirli futbolcu Eren Albayrak, kalan 2 haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyeceklerini belirtti. Tecrübeli futbolcu, "Hafta içinde F.Bahçe maçı nedeniyle performansımız biraz düşüktü. 2. yarıda iyi mücadele ettik. Kendi adımıza heyecanlı, zevkli bir sezon geçiriyoruz. Kalan haftalarda elimizden geleni yapacağız" dedi.



Başakşehir'de 3 değişiklik

Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Türkiye Kupası yarı finalinde F.Bahçe ile oynadıkları maçın 11'inde 3 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Cengiz'in yanı sıra Uğur Uçar ve Alparslan 11'de yer almadı. Teknik direktör Avcı bu isimlerin yerine Eren, Napoleoni ve Caiçara'ya görev verdi.