Medipol Başakşehir'in deplasman karnesi zayıf
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile berabere kalarak lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşen Medipol Başakşehir, şampiyonluk şansını azalttı.
Ligde son 2 haftaya girilirken yaşadığı puan kaybıyla, zirve ile arasındaki fark açılan turuncu-lacivertlilerin, özellikle dış sahada kaybettiği puanlar dikkati çekti. İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 11 deplasman karşılaşmasının yalnızca üçünde sahadan galibiyetle ayrılabildi, 8 mücadelede puan kaybı yaşadı.
Son 11 deplasman maçında 19 puan kaybeden Medipol Başakşehir, bu süreçte yalnızca Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
Turuncu-lacivertliler, dış sahada Beşiktaş, Gençlerbirliği, Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor'a kaybetti.
Medipol Başakşehir, sezon başında oynadığı 5 deplasman maçını ise kazanmıştı.
- Karadeniz'de üst üste kayıplar
Abdullah Avcı'nın ekibi son 2 deplasman maçını Karadeniz ekipleri Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile oynadı. Turuncu-lacivertliler, 2 deplasman maçında da berabere kalarak puan kaybına engel olamadı.
Çaykur Rizespor maçında bitime 1 dakika kala penaltıdan bulduğu golle öne geçen Medipol Başakşehir, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 2 puanı bıraktı. O maçın ardından çıkan olaylar ise uzun süre konuşuldu. Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan 5'er, Volkan Babacan da 1 maç ceza aldı.
- İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde
Medipol Başakşehir'in, Trabzon deplasmanında aldığı 1 puan şampiyonluk yolunda darbe vursa da turuncu-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını ise matematiksel olarak garantilemesini sağladı.
Ligi ilk sırada tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Medipol Başakşehir, ikinci sırada yer alması durumunda ise, organizasyonda grup aşamasına kalabilmek için iki ön eleme turu oynayacak.
- Kalan maçlar
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Adanaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, sezonu deplasmanda oynayacağı Kayserispor mücadelesiyle tamamlayacak.
Lider Beşiktaş ise gelecek hafta deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ve son haftada evinde Osmanlıspor karşısına çıkacak.
- Kupa hedefi sürüyor
Süper Lig'de şampiyonluk iddiası azalan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale yükseldi. Tarihinin en iyi sezonunu geçirdiği sezonu en azından 1 kupa ile tamamlamak isteyen turuncu-lacivertliler, finalde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertliler, Eskişehir'de 31 Mayıs'ta oynanacak maçta rakibini mağlup ederek kulüp tarihinin en büyük başarısına ulaşmak istiyor.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:35
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"Tesadüf değil..."
Toplam 67
Yorum
Sneijder_W Aziz biraz basketboldan anlasa Febe o kupayı alamazdı. Anlamadığı için karışamıyor takıma o sayede Obra aldı kupayı yabancı oyuncularla
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Büyük takas!
Toplam 53
Yorum
Köyiçi Ozan gelsin tabi ya! Malzemeci Süreyya abimize yardimci olur, parlatilacak, bakimi yapilacak krampon çok :))
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Takım olmak zor
Toplam 5
Yorum
ged 61 bir hoca nın aklı fikri takım da ve kulüp de olmalı..yoksa nasıl transfer yapayım hangi menejeri kullanayım olmamalı...
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