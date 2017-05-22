 Başakşehir zora soktu – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Başakşehir zora soktu

    Başakşehir zora soktu

    Zirveyi 32. haftaya kadar kovalayan Başakşehir, Trabzon deplasmanında bıraktığı 2 puanla şampiyonluktan uzaklaştı.

    Başakşehir, Trabzon'da bıraktığı 2 puanla şampiyonluk yolunda en büyük kayıplarından birini yaşadı. Zirveyi 32. haftaya kadar kovalayan lacivert-turunculu takım, Beşiktaş'ın kazandığı haftada takibi sürdürmek amacındaydı. Kupa yorgunu olan Başakşehir, bu beraberliğin ardından işi zora soktu. Beşiktaş'la fark 4'e çıktı. Beşiktaş, gelecek hafta Antep'te kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi garanti.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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