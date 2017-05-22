 Adebayor bitiremedi – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Adebayor bitiremedi

    Adebayor bitiremedi
    Misafir ekibin Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, 90 dakikayı bitiremedi. İlk yarıda sakatlanan 33 yaşındaki futbolcu, devre arasında devam edemeyeceğini söyledi. Abdullah Avcı da ikinci devreye Mustafa Pektemek değişikliği ile başlamak zorunda kaldı. Başakşehir'e devre arasında gelen Adebayor'un 14 maçta 7 golü var.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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