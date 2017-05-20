Pektemek farkı

Başakşehir'in golcüsü Mustafa Pektemek, bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkarken 7 gol attı. Kiralık olarak forma giyen Mustafa Pektemek sadece 814 dakika sahada kalırken takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu. Mustafa ayrıca sonradan oyuna girip 5 gol attı.