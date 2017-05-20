 Pektemek farkı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Pektemek farkı

    Pektemek farkı
    Başakşehir'in golcüsü Mustafa Pektemek, bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkarken 7 gol attı. Kiralık olarak forma giyen Mustafa Pektemek sadece 814 dakika sahada kalırken takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu. Mustafa ayrıca sonradan oyuna girip 5 gol attı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pektemek farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.