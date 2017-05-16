 Pektemek tavan yaptı – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Pektemek tavan yaptı

    Pektemek tavan yaptı

    Başakşehirli yıldız maç başına 0.77’lik gol ortalaması yakaladı.

    Başakşehir'e şampiyonluk için yarıştığı Beşiktaş'tan kiralık olarak sezon başında transfer edilen Mustafa Pektemek, aldığı süre bakımından kariyerinin en yüksek gol ortalamasına ulaştı. 28 yaşındaki futbolcu, ligde maç başına 0.77'lik gol ortalaması yakaladı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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