Pektemek tavan yaptı

Başakşehirli yıldız maç başına 0.77’lik gol ortalaması yakaladı.

Başakşehir'e şampiyonluk için yarıştığı Beşiktaş'tan kiralık olarak sezon başında transfer edilen Mustafa Pektemek, aldığı süre bakımından kariyerinin en yüksek gol ortalamasına ulaştı. 28 yaşındaki futbolcu, ligde maç başına 0.77'lik gol ortalaması yakaladı.