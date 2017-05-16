Medipol Başakşehir kupa mesaisinde

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. İlk maçta rakibiyle evinde 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk iddiasını kupada da sürdürmek istiyor. Her türlü galibiyet ile 3 ve üzeri alınacak galibiyetlerde finale yükselecek olan Başakşehir, bu durumda tarihinde ilk defa kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapacak.



Kupada 3. randevu



İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda iki defa karşılaşmış ve bu maçların 1'ini Fenerbahçe kazanırken diğer karşılaşma ise berabere bitmişti. 20 Ocak 2007'de oynanan grup aşaması mücadelesinde o zamanın ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olmuş ve grubu sonuncu bitirmişti. Son kupa mesaisini ise bu sezon yarı final ilk karşılaşmasında oynayan Başakşehir ile Kanarya, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.



Yalçın ve Ufuk geri dönüyor



Çaykur Rizespor maçından sonra yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 5 maç men cezası alan ancak daha sonra bu cezaları 3 maça düşen Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın cezaları bitti. Yönetim tarafından da affedilen futbolcular, görev verilmesi halinde yarın oynanacak müsabakada Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilecek.



Düdük Meler'de



Ülker Stadyumu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.