Pektemek kariyerinin zirvesinde

Son olarak turuncu-lacivertlilerin, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği karşısında da galibiyet golünü atan ve takımının maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasını sağlayan Mustafa Pektemek, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Bu sezon ligde yalnızca 4 maça ilk 11'de başlayan ve 812 dakika süre alabilen Mustafa, buna rağmen attığı kritik gollerle Medipol Başakşehir'in şampiyonluk mücadelesi vermesinde önemli rol oynadı.

Mustafa Pektemek, turuncu-lacivertli forma ile ligde görev aldığı her 116 dakikada bir gol atarak, maç başına 0.77'lik gol ortalaması yakalamayı başardı. Mustafa'nın, daha önceki maç başına en yüksek gol ortalaması, 2010-2011'de Gençlerbirliği ile 627 dakikada 5 gol attığı ve 0.72'lik gol ortalaması yakaladığı sezondaydı.



7 golünün 5'i son 10 maçta

Süper Lig'in ilk yarısını 2 golle kapatan 28 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk yarışının kızıştığı son maçlarda performansını arttırdı.

Mustafa, 7 golünün 5'ini son 10 maçta attı. Turuncu-lacivertli takıma, 21. haftadaki zorlu Osmanlıspor deplasmanında galibiyeti getiren tek golü atan Mustafa Pektemek, 1 hafta sonra da Aytemiz Alanyaspor karşısında fileleri havalandırdı.

Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarını da boş geçmeyen Mustafa, Gençlerbirliği karşısında da galibiyet golünü attı.

Deneyimli golcü, ligin ilk yarısında da Bursaspor ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarında gol atmayı başarmıştı.

Mustafa Pektemek, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez gol sevinci yaşadı.



Mayıs 2019'a kadar Beşiktaş'ta

2011 yılında, 4 milyon avro ve Ali Kuçik karşılığında Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a transfer edilen Mustafa Pektemek'in, siyah-beyazlı takım ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

Beşiktaş Kulübü, Mustafa ile 2015'te 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.



Yıllık ücretinin bir kısmı Beşiktaş'tan

Medipol Başakşehir'in, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Pektemek'in yıllık ücretinin bir kısmını Beşiktaş Kulübü ödüyor.

Yıllık 1,5 milyon avro kazanan Mustafa'ya 1 milyon avro'yu Medipol Başakşehir, 500 bin avro'yu ise Beşiktaş veriyor.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün, Mustafa Pektemek için satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.



Mustafa Pektemek'in sezon ortalamaları

Mustafa'nın, Sakaryaspor'da profesyonel olduğu 2006-2007 sezonundan bugüne ligde attığı gol ortalamaları şöyle: