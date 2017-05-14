 Zirveye kuruldu – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Zirveye kuruldu

    Zirveye kuruldu

    Kritik maçta Başkent ekibi 27’de Rantie’nin süper golüyle öne geçti. İkinci yarıda 57’de Mossoro, 66’da Mustafa Pektemek ile zafere koşan maç fazlasıyla lider oldu.

    Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , evinde ağırladığı G.Birliği karşısında 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın ögrencileri, puanını 66'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maça iyi başlayan konuk ekip 27'de Rantie'nin şık golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda Başakşehir temposunu artırdı. 57'de Mossoro akıllı bir plaseyle eşitliği getirdi: 1-1. 66'da pozisyonu iyi takip eden Mustafa Pektemek üç puanı getirdi: 2-1. Turuncu lacivertli takım, gelecek hafta Trabzon ile deplasmanda oynayacak.

    5 BİN TARAFTAR
    G.Birliği ile oynanan maçta 5 bin Başakşehirli taraftar takımlarına destek verdi. Başakşehirli futbolcular sahaya çıktığı anda konfetiler atıldı. Bu nedenle maç iki kez durmak zorunda kaldı.

    CAVCAV'A VEFA
    Başakşehir Kulübü, maç öncesinde elektronik skorboarddan, ocak ayında vefat eden Gençlerbirliği'nin eski başkanı İlhan Cavcav anısına hazırladığı kısa videoyu yayınladı.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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