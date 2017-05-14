Zirveye kuruldu
Kritik maçta Başkent ekibi 27’de Rantie’nin süper golüyle öne geçti. İkinci yarıda 57’de Mossoro, 66’da Mustafa Pektemek ile zafere koşan Başakşehir maç fazlasıyla lider oldu.
5 BİN TARAFTAR
G.Birliği ile oynanan maçta 5 bin Başakşehirli taraftar takımlarına destek verdi. Başakşehirli futbolcular sahaya çıktığı anda konfetiler atıldı. Bu nedenle maç iki kez durmak zorunda kaldı.
CAVCAV'A VEFA
Başakşehir Kulübü, maç öncesinde elektronik skorboarddan, ocak ayında vefat eden Gençlerbirliği'nin eski başkanı İlhan Cavcav anısına hazırladığı kısa videoyu yayınladı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:28
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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