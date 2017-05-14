 ManU onun için geldi – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    ManU onun için geldi

    ManU onun için geldi

    Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği maçında sürpriz bir misafiri vardı.

    İngiliz devi Manchester United'ın scout ekibinden Krsto Kilibarda, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yerini aldı. Takımın parlayan yıldızı 'i izlemeye gelen ManU yetkilisi, maç boyunca Cengiz Ünder göz markajına aldı.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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