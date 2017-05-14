''Beşiktaş'ı bekleyeceğiz''
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, zirveye çıktıkları için mutlu olduklarını ve Beşiktaş'ın pazartesi günü oynayacakları maçı beklemeye başladıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarının belirterek, "Topa sahip olmak ve oyunun yönünü hızlı değiştirmek istiyorduk. İlk yarıda bunu gerçekleştiremedik. Antrenmanda olmayacak, rakip oyuncunun 60-70 metre top sürmesi sonucunda bir gol yedik. Oyuncularımızın yaşadıkları kaygı belki de bu golü yememize sebep oldu." diye konuştu.
İkinci yarıya baskı ile başladıklarını aktaran Abdullah Avcı, şöyle konuştu:
"Oyuna sonradan giren oyuncularımızın da katkısı geldi. Goller çok doğru dakikalarda geldi. Hava sıcaklığı biraz etkiledi. İyi bir rakibe karşı geriden gelip kazanmak son derece önemliydi. Takımımızda en fazla koşan Emre'ydi. Bu da ne kadar istediğini gösteriyordu. Cebimize koyduğumuz galibiyet çok önemli. Bugün itibarıyla lideriz. Ligin başından beri ilk iki sıra arasında seyrediyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. İki kulvarda gidiyoruz, bunun keyfini yaşayacağız. Sonu nasıl biterse bitsin çok keyifli bir sene."
Öte yandan Avcı, "Bugün Muğla'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı dilemek istiyorum. Ayrıca, 17 Yaş Altı Milli Takımımız da Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kaldı. Bu duyguları yaşamış, mesleki anlamda çıkışını o kulvarda yaşamış bir teknik direktör olarak esi takım arkadaşım Mehmet (Hacıoğlu) hocayı ve oyuncuları kutlarım. Benim de kaderimde İngiltere vardı, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacaklar. Onları tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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