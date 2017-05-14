 Başakşehir'de Yalçın ve Ufuk affedildi – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Başakşehir'de Yalçın ve Ufuk affedildi

    Başakşehir'de Yalçın ve Ufuk affedildi

    Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar nedeniyle kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan affedildi.

    Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kadro dışı olan futbolcularımız Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Yönetim Kurulumuzun kararı ile takımla beraber çalışmalara başlayacaklar." denildi.

    Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sonrasında basın mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan beşer maç ceza almış, Tahkim Kurulu cezaları üçer maça indirmişti.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:58
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