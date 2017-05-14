Başakşehir'de Yalçın ve Ufuk affedildi
Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar nedeniyle kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan affedildi.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kadro dışı olan futbolcularımız Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Yönetim Kurulumuzun kararı ile takımla beraber çalışmalara başlayacaklar." denildi.
Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sonrasında basın mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan beşer maç ceza almış, Tahkim Kurulu cezaları üçer maça indirmişti.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:58
- Fener’e lig eziyet
Toplam 14
Yorum
ozi kapasitesiz yeteneksizler sizler hakemlerle ve şans la ligde 3 sırada yer alıyorsunuz hak ederek burada değilsiniz.
- Fener’e lig eziyet
Toplam 14
Yorum
ddedde Alınan futbolcular ve harcanan paralarla oynanan bu futbolu izlemeye giden taraftarlara gülüyorum.hiçmi göz zevkiniz yok.hangi takım olursa
- Büyük usta Eto’o
Toplam 3
Yorum
Özgür Antalya 4. Olur gs 5. Trabzon 6. Görünen köy bu dursunda tudorda pılısını pırtısını toplasın gitsin
Başakşehir'de Yalçın ve Ufuk affedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.