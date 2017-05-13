Zirvenin yeni sahibi Başakşehir

Zirve takipçisi Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği engelini kayıpsız geçti ve zirvenin yeni sahibi oldu. 2-1'lik galibiyet sonrası maç fazlasıyla liderliği alan Başakşehir, pazartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Beşiktaş maçının sonucunu beklemeye başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 27. dakikasında Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Kaleci Hopf'un eliyle başlattığı topu kendi yarı sahasında alan Rantie, Medipol Başakşehir ceza sahası içine kadar meşin yuvarlığı sürdü. Rantie, ceza sahası içinde rakibinden kurtulup altıpasa girmeden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1

Beraberlik golü arayan Avcı'nın öğrencileri golden sonra rakip üzerinde baskısını arttırmasına rağmen golü bulamadı ve soyunma odasına 1-0 mağlup gitti.

İkinci yarıda Gençlerbirliği üzerinde baskısını arttıran Medipol Başakşehir, aradığı beraberlik golünü Mossoro ile buldu. 57. dakikada sağ çaprazdan kaleye sert ve düzgün bir şut gönderdi. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skora denge geldi:1-1.



Golden sonra oyunu rakip alana yıkan Medipol Başakşehir, galibiyet golünü 66.dakikada buldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mustafa Pektemek 66. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti:2-1.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın bir puan önünde 66 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.



MAÇTAN NOTLAR

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Avcı, sarı kart cezası biten Marcio Mossoro ve sakatlığı geçen Caicara'ya ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta ilk 11'de yer alan İrfan Can Kahveci yedekler arasında şans beklerken, sarı kart cezalısı Uğur Uçar da bu hafta takımındaki yerini alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir ise yedekler arasında yer aldı.



Ümit Özat'tan 5 değişiklik

İstanbul deplasmanına çıkan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, geçtiğimiz hafta oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Adanaspor karşılaşmasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Özat, sakatlığı süren Serdar Gürler'in yanı sıra Orhan Şam, Aleksandar Scekic, Marko Milinkovic ve Etien Velikonja'nın yerine, cezası biten Ahmet Oğuz ile Selçuk Şahin, Anıl Karaer, Abdul Rahman Khalili ve Tokelo Anthony Rantie'yi ilk 11'de sahaya sürdü.



Medipol Başakşehir İlhan Cavcav'ı unutmadı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, maç öncesinde elektronik skorboard'dan, ocak ayında vefat eden Gençlerbirliği'nin eski başkanı İlhan Cavcav anısına hazırladığı kısa videoyu yayınladı.

"Her şey biter, sevgi kalır. Büyük Başkan." sözlerinin yer aldığı video klip sırasında, turuncu-lacivertli kulübün taraftarları da "İlhan Cavcav" şeklinde tezahüratta bulundu.



Taraftarın ilgisi az

Tarihinin en iyi sezonunu geçiren Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynadığı maça taraftarların ilgisi az oldu.

Tribünde yaklaşık 5 bin turuncu-lacivertli taraftar yer aldı.

Medipol Başakşehirli futbolcular sahaya çıktığı anda, tribünlerden turuncu-lacivertli konfetiler sahaya atıldı. Saha zeminini kaplayan konfetiler nedeniyle karşılaşmanın 2. dakikasında hakem Alper Ulusoy maçı durdurdu. Konfetiler görevliler tarafından temizlendikten sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.

Deplasmanda mücadele eden Gençlerbirliği'ni ise 15 taraftarı tribünden destekledi.