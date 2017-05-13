 Marcio Mossoro geri dönüyor... – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Marcio geri dönüyor...

    Marcio Mossoro geri dönüyor...
    MedipoL Başakşehir'de kart cezası sona eren Brezilyalı oyuncu Marcio , G.Birliği karşısında sahadaki yerini alabilecek. Turuncu-lacivertli ekibin, F.Bahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir de G.Birliği karşısında forma giyebilecek duruma geldi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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