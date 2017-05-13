ManU onun için geldi
Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği maçında sürpriz bir misafiri vardı.
İngiliz devi Manchester United'ın scout ekibinden Krsto Kilibarda, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yerini aldı. Takımın parlayan yıldızı Cengiz Ünder'i izlemeye gelen ManU yetkilisi, maç boyunca Cengiz Ünder göz markajına aldı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:33
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
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