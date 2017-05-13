Cengiz, Trabzon deplasmanında yok
Medipol Başakşehirli oyuncu Cengiz Ünder, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Bu maç öncesinde 3 sarı kartı nedeniyle ceza sınırında bulunan Cengiz, mücadelenin 70. dakikasında sarı kart gördü.
Genç oyuncu, takımının ligin 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.
- Mahmut Tekdemir maske ile oynadı
Turuncu-lacivertli takımın, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede rakip oyuncu Robin van Persie ile girdiği mücadele sonrasında burnu kırılan Mahmut Tekdemir, Gençlerbirliği karşılaşmasında yeniden formasına kavuştu.
Mücadelenin 71. dakikasında maske ile oyuna giren Mahmut, takımının ligde oynadığı Beşiktaş ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyememişti.
- Konfetiler nedeniyle oyun 2 kez durdu
Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın başlama düdüğü ile sahaya atılan konfetiler nedeniyle ilk yarıda mücadele iki kez durdu.
Hakem Alper Ulusoy, 2. ve 13. dakikalarda saha çizgilerinin görünmediği gerekçesiyle oyunu durdurdu. Görevlilerin konfetileri temizlemesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.
Alper Ulusoy, karşılaşmanın 24. dakikasında da su molası sebebiyle oyuna yaklaşık 1 dakika ara verdi.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:38
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
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