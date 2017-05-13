Cengiz, Trabzon deplasmanında yok

Bu maç öncesinde 3 sarı kartı nedeniyle ceza sınırında bulunan Cengiz, mücadelenin 70. dakikasında sarı kart gördü.

Genç oyuncu, takımının ligin 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

- Mahmut Tekdemir maske ile oynadı

Turuncu-lacivertli takımın, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede rakip oyuncu Robin van Persie ile girdiği mücadele sonrasında burnu kırılan Mahmut Tekdemir, Gençlerbirliği karşılaşmasında yeniden formasına kavuştu.

Mücadelenin 71. dakikasında maske ile oyuna giren Mahmut, takımının ligde oynadığı Beşiktaş ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyememişti.

- Konfetiler nedeniyle oyun 2 kez durdu

Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın başlama düdüğü ile sahaya atılan konfetiler nedeniyle ilk yarıda mücadele iki kez durdu.

Hakem Alper Ulusoy, 2. ve 13. dakikalarda saha çizgilerinin görünmediği gerekçesiyle oyunu durdurdu. Görevlilerin konfetileri temizlemesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Alper Ulusoy, karşılaşmanın 24. dakikasında da su molası sebebiyle oyuna yaklaşık 1 dakika ara verdi.