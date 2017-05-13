Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göksel Gümüşdağ, "Ben hep arkadaşlara şunu söylüyorum, siz şampiyon takım gibi oynayın, şampiyonluk zaten size gelir." dedi.

Medipol Başakşehir'in her şeyden önce iyi mücadele eden bir takım olduğunun altını çizen Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Ben hep arkadaşlara şunu söylüyorum, siz şampiyon takım gibi oynayın, şampiyonluk zaten size gelir. Biz iyi mücadele eden bir takımız. Aile olmak, takım olabilmek çok önemli. Gençlerbirliği de her türlü neticeyi alabilecek bir takım. Gerçekten iyi bir takım. Bizim takımımızın stresi oldukça fazlaydı, buna rağmen 1-0'dan maçı çevirmeyi başardık. Şu an için elimizde hiçbir şey yok. Kalan 3 haftada en iyi mücadeleyi yapacağız. Başakşehir futbol kulübünü, başta hocamızı tebrik ediyorum. Oyuncuları bu kadar inanmış görmek beni mutlu etti. Başakşehir'in bu gidişinden çok mutluluk duyuyorum. Elimizden geldiği kadar son 3 haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

Karşılaşma öncesinde "Gençlerbirliği'nin maçı bırakacağı" yönündeki iddiaları da değerlendiren Göksel Gümüşdağ, "Bunlar son haftalarda hep olur. Gençlerbirliği çıktı inanılmaz mücadele gösterdi. Gençlerbirliği Kulübü de hocası da bunları hak etmiyor. Maç sahada oynanıyor ve sahada kazanılıyor. Gençlerbirliği'ne bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." yorumunu yaptı.



Gümüşdağ, "Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçların aynı saatte oynanması konusunda bir başvurunuz olacak mı?" sorusuna ise "Hayır ama federasyon o konuyla ilgili sanırım bir çalışma yapıyor." cevabını verdi.

Göksel Gümüşdağ, galibiyet için futbolculara ekstra bir prim vermediklerini de sözlerine ekledi.