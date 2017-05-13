''Beşiktaş'ı bekleyeceğiz''
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, zirveye çıktıkları için mutlu olduklarını ve Beşiktaş'ın pazartesi günü oynayacakları maçı beklemeye başladıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarının belirterek, "Topa sahip olmak ve oyunun yönünü hızlı değiştirmek istiyorduk. İlk yarıda bunu gerçekleştiremedik. Antrenmanda olmayacak, rakip oyuncunun 60-70 metre top sürmesi sonucunda bir gol yedik. Oyuncularımızın yaşadıkları kaygı belki de bu golü yememize sebep oldu." diye konuştu.
İkinci yarıya baskı ile başladıklarını aktaran Abdullah Avcı, şöyle konuştu:
"Oyuna sonradan giren oyuncularımızın da katkısı geldi. Goller çok doğru dakikalarda geldi. Hava sıcaklığı biraz etkiledi. İyi bir rakibe karşı geriden gelip kazanmak son derece önemliydi. Takımımızda en fazla koşan Emre'ydi. Bu da ne kadar istediğini gösteriyordu. Cebimize koyduğumuz galibiyet çok önemli. Bugün itibarıyla lideriz. Ligin başından beri ilk iki sıra arasında seyrediyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. İki kulvarda gidiyoruz, bunun keyfini yaşayacağız. Sonu nasıl biterse bitsin çok keyifli bir sene."
Öte yandan Avcı, "Bugün Muğla'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı dilemek istiyorum. Ayrıca, 17 Yaş Altı Milli Takımımız da Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kaldı. Bu duyguları yaşamış, mesleki anlamda çıkışını o kulvarda yaşamış bir teknik direktör olarak esi takım arkadaşım Mehmet (Hacıoğlu) hocayı ve oyuncuları kutlarım. Benim de kaderimde İngiltere vardı, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacaklar. Onları tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:33
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
''Beşiktaş'ı bekleyeceğiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.