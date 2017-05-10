 Beşiktaş takılır – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş takılır

    Beşiktaş takılır
    Şampiyonluk yarışı yapan M.Başakşehir'de Asbaşkan , iddiasını ortaya koydu. Saral, "Dört maçımızı kazanarak, Beşiktaş'ın bir maçta takılmasını bekleyeceğiz. Puan eşitliği halinde de rakibimizin önüne geçeceğiz" diye konuştu.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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