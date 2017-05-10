Abdullah Avcı mankenlere taş çıkarttı!
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile turuncu-lacivertli futbolculardan Emmanuel Adebayor, Cengiz Ünder, Ferhat Öztorun ve Uğur Uçar, kulübün sponsorlarından Kiğılı'nın 2017 ilkbahar-yaz defilesinde yer aldı.
Giyim markası Kiğılı'nın, Beyoğlu'ndaki bir otelde gerçekleştirilen defilesinde ilk olarak teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular podyuma çıktı. Avcı ve oyuncular, defilenin son bölümünde diğer mankenlerle birlikte toplu olarak da görüntü verdi.
Kansersiz Yaşam Derneğine destek amacını da taşıyan organizasyon sonrasında kısa bir açıklama yapan Abdullah Avcı, derneğin sesini duyurmasına yardımcı olmak için bu tür etkinliklerde yer almaya her zaman önem verdiklerini belirtti.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
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Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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