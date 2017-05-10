 Abdullah Avcı mankenlere taş çıkarttı! – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    mankenlere taş çıkarttı!

    Abdullah Avcı mankenlere taş çıkarttı!

    Teknik Direktörü ile turuncu-lacivertli futbolculardan Emmanuel Adebayor, Cengiz Ünder, Ferhat Öztorun ve Uğur Uçar, kulübün sponsorlarından Kiğılı'nın 2017 ilkbahar-yaz defilesinde yer aldı.

    Giyim markası Kiğılı'nın, Beyoğlu'ndaki bir otelde gerçekleştirilen defilesinde ilk olarak teknik direktör ve futbolcular podyuma çıktı. Avcı ve oyuncular, defilenin son bölümünde diğer mankenlerle birlikte toplu olarak da görüntü verdi.

    Kansersiz Yaşam Derneğine destek amacını da taşıyan organizasyon sonrasında kısa bir açıklama yapan Abdullah Avcı, derneğin sesini duyurmasına yardımcı olmak için bu tür etkinliklerde yer almaya her zaman önem verdiklerini belirtti.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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