Derbi mesajı!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bitiminde şampiyonluk umutlarını artıran Başakşehir'in resmi twitter hesabından paylaşım geldi.
Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sosyal medyada da yoğun bir trafiğe neden oldu. Sıra dışı paylaşımlarıyla dikkat çeken Başakşehir'in resmi twitter hesabı hem maçtan önce hem de maçtan sonra derbi ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Kritik 90 dakika öncesi, "Bu akşamki derbide iki dev kulübümüze de başarılar diliyoruz. Siz oynayın Başakşehir kazansın" mesajı yollayan Başakşehir maç bitiminde de "Teşekkürler" mesajı yazarak, iki kulübe teşekkür etti!
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Derbi mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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