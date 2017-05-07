 Derbiye gideceğim – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Derbiye gideceğim

    Derbiye gideceğim
    Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor galibiyetleri sonrası Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin önem kazandığını, kendisinin bu maçı statta izleyeceğini söyledi. Avcı, "Bence sezon ne şekilde biterse bitsin, harika bir sezon geçiriyoruz." açıklamasını yaptı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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