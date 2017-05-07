Derbi mesajı!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bitiminde şampiyonluk umutlarını artıran Başakşehir'in resmi twitter hesabından paylaşım geldi.
Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sosyal medyada da yoğun bir trafiğe neden oldu. Sıra dışı paylaşımlarıyla dikkat çeken Başakşehir'in resmi twitter hesabı hem maçtan önce hem de maçtan sonra derbi ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Kritik 90 dakika öncesi, "Bu akşamki derbide iki dev kulübümüze de başarılar diliyoruz. Siz oynayın Başakşehir kazansın" mesajı yollayan Başakşehir maç bitiminde de "Teşekkürler" mesajı yazarak, iki kulübe teşekkür etti!
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:52
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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