 Derbi mesajı! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Derbi mesajı!

    Derbi mesajı!

    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bitiminde şampiyonluk umutlarını artıran Başakşehir'in resmi twitter hesabından paylaşım geldi.

    Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sosyal medyada da yoğun bir trafiğe neden oldu. Sıra dışı paylaşımlarıyla dikkat çeken Başakşehir'in resmi twitter hesabı hem maçtan önce hem de maçtan sonra derbi ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

    Kritik 90 dakika öncesi, "Bu akşamki derbide iki dev kulübümüze de başarılar diliyoruz. Siz oynayın Başakşehir kazansın" mesajı yollayan Başakşehir maç bitiminde de "Teşekkürler" mesajı yazarak, iki kulübe teşekkür etti!

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:52
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