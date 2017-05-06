Amansız takip
Medipol Başakşehir, Napoleoni’nin 89’da attığı tek golle kırmızı-beyazlıları deplasmanda yendi gözünü derbiye çevirdi. İstanbul temsilcisi, şimdi ezeli rakiplerinin alacağı sonucu beklemeye geçti.
Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Napoleoni'nin 89'da attığı golle kazanarak lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. 16'da sağdan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında Cengiz'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı. 26'da Adebayor'un ortasında, arka direkte müsait durumda topla buluşan Cengiz'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. İlk yarı golsüz geçildi.
NAPOLEONİ GİRDİ VE ATTI
Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda daha etkili olan taraf Medipol Başakşehir'di. 87'de Visca'nın yerine oyuna giren Napoleoni 89'da Emre'nin nefis asistini gole çevirip 3 puanı getirdi. Başakşehir, lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla bire indirdi
ÜSTÜME DÜŞENİ YERİNE GETİRDİM
Başakşehir'i zafere taşıyan tek golün sahibi Napoleoni çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İtalyan oyuncu, "Oyuna girdim ve üzerime düşen görevi yerine getirdim. Şimdi derbinin sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.
UMARIM F.BAHÇE YARDIMCI OLUR
Başakşehir'in eski F.Bahçeli oyuncusu Samuel Holmen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bu galibiyetle Beşiktaş'ı büyük bir baskı altına aldıklarını söyleyen Holmen, "Önemli bir galibiyet aldık. Umarım F.Bahçe derbiyi kazanır ve bize yardımcı olur" diye konuştu.
DERBİYİ BEKLİYORUZ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı Antalyaspor karşısında çok önemli bir üç puan aldıklarını ve bunun keyfini çıkarmak istediklerini söyledi. Avcı, "Derbiyi rakiplerimizi baskı altına alarak izlemek güzel oldu" dedi.
EMRE: ÖNEMLİ BİR ZAFER
Napoleoni'nin attığı golün asistini yapan Emre Belözoğlu zirve yolunda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Emre, "Bu galibiyetle hafta sonu daha keyifli hale eldi. Derbiden de istediğimiz gibi iyi bir sonuç çıkarsa çok güzel olur" dedi.
ÇALIMBAY'DAN HAKEME SİTEM
Antalya Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonu karşılaşmanın hakemlerine yüklendi. "Yapacak bir şey yok" diyerek hakemlere yüklenen Çalımbay, "Artık önümüzdeki sezonun çalışmalarına bakacağız" dedi.
NAPOLEONİ GİRDİ VE ATTI
Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda daha etkili olan taraf Medipol Başakşehir'di. 87'de Visca'nın yerine oyuna giren Napoleoni 89'da Emre'nin nefis asistini gole çevirip 3 puanı getirdi. Başakşehir, lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla bire indirdi
ÜSTÜME DÜŞENİ YERİNE GETİRDİM
Başakşehir'i zafere taşıyan tek golün sahibi Napoleoni çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İtalyan oyuncu, "Oyuna girdim ve üzerime düşen görevi yerine getirdim. Şimdi derbinin sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.
UMARIM F.BAHÇE YARDIMCI OLUR
Başakşehir'in eski F.Bahçeli oyuncusu Samuel Holmen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bu galibiyetle Beşiktaş'ı büyük bir baskı altına aldıklarını söyleyen Holmen, "Önemli bir galibiyet aldık. Umarım F.Bahçe derbiyi kazanır ve bize yardımcı olur" diye konuştu.
DERBİYİ BEKLİYORUZ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı Antalyaspor karşısında çok önemli bir üç puan aldıklarını ve bunun keyfini çıkarmak istediklerini söyledi. Avcı, "Derbiyi rakiplerimizi baskı altına alarak izlemek güzel oldu" dedi.
EMRE: ÖNEMLİ BİR ZAFER
Napoleoni'nin attığı golün asistini yapan Emre Belözoğlu zirve yolunda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Emre, "Bu galibiyetle hafta sonu daha keyifli hale eldi. Derbiden de istediğimiz gibi iyi bir sonuç çıkarsa çok güzel olur" dedi.
ÇALIMBAY'DAN HAKEME SİTEM
Antalya Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonu karşılaşmanın hakemlerine yüklendi. "Yapacak bir şey yok" diyerek hakemlere yüklenen Çalımbay, "Artık önümüzdeki sezonun çalışmalarına bakacağız" dedi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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