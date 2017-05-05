 Medipol Başakşehirli 4 futbolcu ifadeye çağrıldı – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Medipol Başakşehirli 4 futbolcu ifadeye çağrıldı

    Medipol Başakşehirli 4 futbolcu ifadeye çağrıldı

    Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Medipol Başakşehirli oyuncular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Mahmut Tekdemir'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin ifadelerinin alınması, Emre Belözoğlu'nun ise tanık olarak dinlenmesi için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yazdı.

    Edinilen bilgiye göre, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nda spor suçlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Çalış; Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçının ardından saldırıya uğrayan gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'ın şikayeti üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında olayın görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonunda da olaya karışan bu kişilerin ifadelerinin alınması, olayın başlangıcında hakarete uğradığı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun ise tanık olarak dinlenmesi için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na dosya kapsamında yazı yazıldığı öğrenildi.

    Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişinin önümüzdeki hafta ifadelerinin alınacağı belirtildi.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:52
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