Medipol Başakşehirli 4 futbolcu ifadeye çağrıldı
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Medipol Başakşehirli oyuncular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Mahmut Tekdemir'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin ifadelerinin alınması, Emre Belözoğlu'nun ise tanık olarak dinlenmesi için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yazdı.
Edinilen bilgiye göre, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nda spor suçlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Çalış; Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçının ardından saldırıya uğrayan gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'ın şikayeti üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında olayın görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonunda da olaya karışan bu kişilerin ifadelerinin alınması, olayın başlangıcında hakarete uğradığı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun ise tanık olarak dinlenmesi için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na dosya kapsamında yazı yazıldığı öğrenildi.
Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişinin önümüzdeki hafta ifadelerinin alınacağı belirtildi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:52
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1616 Benim Burda Söylemek istediğim Beşiktaş Hangi Büyük Maçı Rahat Kazanmış Kazanması Gereken Hiç bi Maçı Kazanamadı..
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Enda Şaka mısın çocuuk...
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Toplam 6
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Kabataşlı Koray Güçlü biri , sadece maksimum 1 yıl Devamlı Oynayacağı İyi Bir Takıma Kiralanabilir.Belki de kendini gösterir takımda kalır.
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